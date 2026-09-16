Владислав Радимов высказался о номинации Лионеля Месси на «Золотой мяч» — 2027

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал номинацию аргентинского нападающего Лионеля Месси на «Золотой мяч» — 2027.

«Если бы кто‑то перед началом чемпионата мира сказал, что Месси будет номинирован на «Золотой мяч», то я бы назвал его сумасшедшим. Но то, что он сделал в 39 на чемпионате мира… Думаю, что он входит в пятёрку главных претендентов на награду. Он был лучшим игроком мундиаля — забил важные голы, дотащил сборную до финала», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Для Месси эта номинация стала уже 17-й в карьере.

39-летний форвард провел яркий чемпионат мира — 2026. Капитан сборной Аргентины забил восемь мячей, а команда дошла до финала, где уступила Испании.

Победителя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.