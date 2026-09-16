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Мор отметил, что «Спартак» уже потерял очки, которые было нельзя упускать

Мор отметил, что «Спартак» уже потерял очки, которые было нельзя упускать
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Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор заявил, что «Спартак» обыграет «Факел» в матче девятого тура Альфа-Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» уже потерял очки, которые было нельзя упускать. Например, в матче против «Оренбурга» дома. Спартаковцы выйдут заряженными и недопустят расслабленности. «Факел» не заслуживает быть на дне таблицы, игра у команды есть, но мастерства не хватает. Шансов у воронежцев я не вижу в этом матче», — сказал Мор в эфире программы «Все на «Матч»!» на «Матч ТВ».

«Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» на последней позиции — у клуба три набранных балла.

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