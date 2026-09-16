«Были сложные периоды». Манфред Угальде — о карьере в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о карьере в стане красно-белых.

«Я осознаю, что сильно вырос за это время. И ментально, и по-футбольному. Узнал новую культуру, встретил множество людей, которые передавали и передают мне свой опыт. В физическом плане тоже прибавил: в российской лиге к этому аспекту очень высокие требования.

Были сложные периоды, когда не всё получалось. Но через такое тоже полезно проходить. Теперь я не унываю, если случается полоса невезения, когда мяч не идёт в ворота. Наоборот, работаю дальше по максимуму.

И стараюсь не зацикливаться на футболе. Раньше мог тосковать, что я далеко от Коста-Рики. Со мной здесь жена, но больше ведь никого — ни родных, ни друзей детства. Если накатывает такое чувство, просто чаще звоню близким, больше гуляем по городу. Это простые вещи, но они здорово помогают радоваться жизни, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».