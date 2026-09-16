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«Крыша не улетела». Жена Батракова — о слухах про переход игрока в «ПСЖ»

«Крыша не улетела». Жена Батракова — о слухах про переход игрока в «ПСЖ»
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Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказала, как они отреагировали на слухи об интересе «ПСЖ».

Сообщалось, что парижский клуб рассматривал возможность подписания экс-полузащитника «Локомотива» в летнее трансферное окно.

– Слухи про «ПСЖ» – отдельная эпопея. С новостями о том, что чуть ли не Кампуш приезжает за Батраковым. Я не представляю, что это можно спокойно пережить. Когда вы собирались вечером дома, вы же не могли обходить эту тему стороной?

– Мы это обсуждали и не раз. Но что удивляет в Лёше: он очень мудро смотрит на многие вещи. Какие-то вещи мы вроде и проживаем, но при этом не можем придавать им огромного значения, наверное, для того, чтобы как раз-таки крыша не улетела, — сказала Подшибякина в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года, перейдя из московского «Локомотива» 20 августа.

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