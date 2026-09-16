Радимов заявил, что «Барселона» выиграет Ла Лигу и дважды обыграет мадридский «Реал»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Реала» нет шансов против «Барселоны» в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Мне сложно представить, где в чемпионате Испании «Барселона» будет терять очки с таким подбором игроков. У «Реала» нет шансов в матче против них. «Барселона» заберёт чемпионат и дважды «прибьёт» команду Моуринью», — сказал Радимов в эфире программы «Все на «Матч»!» на «Матч ТВ».

«Реал» и «Барселона» набрали по 15 очков, но у каталонцев игра в запасе. Между собой команды сыграют 25 октября на арене «Барселоны».

«Барселона» стала чемпионом Ла Лиги по итогам сезона 2025/2026.