«Не думал, что смогу достичь такого результата». Вальверде — о 250 матчах за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о 250-ти матчах за клуб. Юбилейную игру он провёл в 6-м туре испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Эльче» (3:2).

«Никогда не думаешь, что сможешь достичь такого результата, никогда не думаешь, что добьёшься столького. Я многого добился здесь, и я хочу продолжать выигрывать титулы, творить историю вместе с этим клубом, оставить свой след, чтобы мое имя было выгравировано в истории этого великого клуба, лучшего клуба в мире. Для меня большая честь и удовольствие продолжать делать это, вносить свой вклад в команду, и пока команда побеждает, я счастлив», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Уругваец достиг рубежа в 250 матчей в девятом сезоне за мадридский клуб, за который он сыграл 379 матчей и выиграл 14 титулов, в том числе три чемпионата Ла Лиги. Из этих 250 матчей в чемпионате 175 завершились победой. Больше всего матчей он сыграл в сезоне 2023/24 — 37, а чаще всего ему противостоял «Вильярреал» (15). Вальверде забил 25 голов в Ла Лиге.