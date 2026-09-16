15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не думал, что смогу достичь такого результата». Вальверде — о 250 матчах за «Реал»

«Не думал, что смогу достичь такого результата». Вальверде — о 250 матчах за «Реал»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о 250-ти матчах за клуб. Юбилейную игру он провёл в 6-м туре испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Эльче» (3:2).

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

«Никогда не думаешь, что сможешь достичь такого результата, никогда не думаешь, что добьёшься столького. Я многого добился здесь, и я хочу продолжать выигрывать титулы, творить историю вместе с этим клубом, оставить свой след, чтобы мое имя было выгравировано в истории этого великого клуба, лучшего клуба в мире. Для меня большая честь и удовольствие продолжать делать это, вносить свой вклад в команду, и пока команда побеждает, я счастлив», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Уругваец достиг рубежа в 250 матчей в девятом сезоне за мадридский клуб, за который он сыграл 379 матчей и выиграл 14 титулов, в том числе три чемпионата Ла Лиги. Из этих 250 матчей в чемпионате 175 завершились победой. Больше всего матчей он сыграл в сезоне 2023/24 — 37, а чаще всего ему противостоял «Вильярреал» (15). Вальверде забил 25 голов в Ла Лиге.

Материалы по теме
«Реал» упустил преимущество в два мяча