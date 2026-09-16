22-летняя девушка возглавила турецкий клуб

Зейнеп Местан назначена главным тренером мужской команды «Тургутлуспора», об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

«Желаем Зейнеп Местан, которая возьмёт на себя руководство новым формированием и технической структурой нашего клуба, успехов под красно-чёрной эмблемой», — говорится в заявлении клуба.

22-летняя Местан стала первой женщиной на этом посту в истории «Тургутлуспора». Президент клуба Йылмаз Генчтюрк заявил, что Местан выбрали после изучения её проекта и консультаций с тренерским штабом.

Зейнеп Местан подписывает контракт с «Тургутлуспором» Фото: ФК «Тургутлуспор»

На презентации Местан продемонстрировала футбольные навыки: тренер в туфлях на каблуках несколько раз набила мяч.

Зейнеп Местан чеканит мяч на каблуках на презентации Фото: ФК «Тургутлуспор»

Местан родилась 30 июля 2004 года в Измире. Она начала футбольную карьеру в 2019 году и выступала за «Каршыяку», «Беледиеспор», «Борнова Хитаб Спор» и другие команды. Она рано завершила карьеру футболистки, поскольку хотела поступить на спортивный факультет и сделать тренерскую работу своей главной целью.

Зейнеп Местан Фото: из соцсети

Местан также рассказала, что главным образом ориентируется на Пепа Гвардиолу в Европе и Сергена Ялчина в Турции. Тренер также обозначила долгосрочную цель – вывести «Тургутлуспор» в первую лигу Турции (второй по силе дивизион. – Прим. «Чемпионата») в течение пяти лет. Сейчас клуб выступает на любительском уровне.