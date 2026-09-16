«Проделал большую работу на благо команды». Моуринью — об игре Диоманде с «Эльче»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался об игре атакующего полузащитника Яна Диоманде в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

«Он прогрессирует. В физическом плане уже видно, что он набрал определенное количество игрового времени. Взаимодействие с партнерами тоже становится лучше.

Например, передача Вальверде во втором голе — возможно, месяц назад он бы не отдал такой пас. Сейчас взаимопонимание стало лучше.

У него отличное отношение к работе и хороший футбольный интеллект. Непросто провести 90 минут с жёлтой карточкой. Он очень хорошо контролировал свою игру и проделал большую работу на благо команды. Я доволен», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место.