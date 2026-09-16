15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проделал большую работу на благо команды». Моуринью — об игре Диоманде с «Эльче»

«Проделал большую работу на благо команды». Моуринью — об игре Диоманде с «Эльче»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался об игре атакующего полузащитника Яна Диоманде в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

«Он прогрессирует. В физическом плане уже видно, что он набрал определенное количество игрового времени. Взаимодействие с партнерами тоже становится лучше.

Например, передача Вальверде во втором голе — возможно, месяц назад он бы не отдал такой пас. Сейчас взаимопонимание стало лучше.

У него отличное отношение к работе и хороший футбольный интеллект. Непросто провести 90 минут с жёлтой карточкой. Он очень хорошо контролировал свою игру и проделал большую работу на благо команды. Я доволен», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
«Реал» упустил преимущество в два мяча в игре с «Эльче», но вырвал победу на 90+1-й минуте