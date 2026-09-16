«Объяснения нет». Моуринью — о потере концентрации игроками «Реала» в матче с «Эльче»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о потере концентрации игроками команды в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

«Объяснения нет. Единственное, что приходит мне в голову, — это то, что матч считался «лёгким». Вы не доводите его до конца, не забиваете три, четыре или пять голов, а затем сбавляете обороты и отдаёте контроль.

Возможно, вы неправильно воспринимаете лёгкость, с которой создаёте моменты. Вы можете неверно это интерпретировать. Вы на поле, у вас один момент, затем второй, третий. И вы можете подумать: «Это легко».

Но это не легко. Соперник забивает один гол — и всё меняется», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место.