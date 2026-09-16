«Малыш, я за тебя безумно рада». Батраков — о реакции жены на переход в «Галатасарай»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, как его супруга Ирина Подшибякина отреагировала на новости о его переходе в «Галатасарай».

– Как Ира реагировала на новости про трансфер?

– Она сказала: «Как ты решишь, так и будет, я за тобой всегда и везде». Поэтому я за это тоже ей был безумно благодарен. Она везде меня поддерживает, но и при этом я понимаю, что у нас одинаковые взгляды. Когда я только первый раз рассказал ей про «Галатасарай», она сказала: «Малыш, я за тебя безумно рада и счастлива». Поэтому это и моё, и наше общее решение было, поэтому мы ни капли не сомневались вообще, — сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года, перейдя из московского «Локомотива» 20 августа.