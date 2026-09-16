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«Как от футболиста – одни проблемы». Гурцкая обрушился с критикой на Бевеева

«Как от футболиста – одни проблемы». Гурцкая обрушился с критикой на Бевеева
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру защитника «Балтики» Мингияна Бевеева в текущем сезоне.

– В перерыве (матча c «Факелом» (2:2). – Прим. «Чемпионата») заменили Максима Петрова и Бевеева – двух лидеров.

– Бевеев остался лидером только у вас (обращается к Александру Дорскому. – Прим. «Чемпионата») и в прошлом сезоне.

– Но как раз после первого тайма я написал, что Бевеева надо менять на Шнапцева. Так и произошло.

– Его надо менять, сто процентов. В этом году Бевеев только бросает ауты. Прошлый год и всё, что было им отдано хорошее, словно было случайным. Сейчас от Бевеева есть польза только при вбрасывании аутов, а как от футболиста – одни проблемы, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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