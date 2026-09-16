Манфред Угальде высказался о конкуренции в московском «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как относится к конкуренции в клубе.

«Во-первых, в больших клубах конкуренция есть всегда. Нормально воспринимаю ситуации, когда остаюсь в запасе. Соперничество внутри команды только помогает всем расти. Во-вторых, сейчас в команде появился Даку. Честно говоря, мы в команде даже удивились, насколько он открытый и приятный парень. Потому что, когда встречались с «Рубином», Мирлинд всегда казался агрессивным и злобным.

У нас с ним сразу сложилось отличное взаимопонимание, с первой тренировки. А потом в матче с «Балтикой» я забил с его передачи. Мы разные по типажу, но можем дополнять друг друга. Он мощнее, я активнее использую свободные пространства. Думаю, тренер рад, что у него есть такой выбор», — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».