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Болельщицы «Краснодара» устроили драку на трибуне в игре с «Акроном»

Болельщицы «Краснодара» устроили драку на трибуне в игре с «Акроном»
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Болельщицы «Краснодара» подрались на трибуне во время матча с «Акроном», об этом сообщает телеграмм-канал «Первый спорт».

Встреча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ прошла на «Ozon Арене» в воскресенье и завершилась со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

Как сообщает «Первый спорт», инцидент с участием двух зрительниц произошёл в концовке 1-го тайма: одна из женщин грубо толкнула другую рукой – в ответ та ударила оппонентку по лицу туфлей. Потасовку разняли двое мужчин.

Отмечается, что нарушительницам может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий, поскольку для посещения матчей РПЛ необходим Fan ID, по которому их смогут вычислить и закрыть доступ на игры.

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