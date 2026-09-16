Батраков рассказал, как жена помогает ему в быту и после игр

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, как его супруга Ирина Подшибякина помогает ему в бытовых вопросах, а также после матчей.

– Как она вообще тебе помогает в быту?

– Ну, в быту понятно, что большая часть бытовых дел висит на ней, из-за того, что я зачастую на выездах, на тренировках, на играх. Что касается [времени] после игр, конечно, я безумно благодарен за то, что она мне помогает отвлечься от футбола, где-то подсказывает, где-то успокаивает, поддерживает. Я безумно ей благодарен, и это тоже сейчас самый важный человек в моей жизни, – сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

Ранее Батраков расказал о реакции жены на его переход в «Галатасарай».