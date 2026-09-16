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«Предложили «раздать карты». Форвард «Спартака» Угальде — о праздновании гола

«Предложили «раздать карты». Форвард «Спартака» Угальде — о праздновании гола
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал необычное празднование гола в матче 4-го тура чемпионата России с «Балтикой».

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16 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Мендель – 23'     1:2 Солари – 49'    

— Ты необычно отпраздновал гол «Балтике»: показал, что раздаёшь карты.
— Это был привет моим друзьям в Коста-Рике. Зимой, когда приезжаю в отпуск, мы подолгу играем в блэкджек. Слушаем музыку, готовим бургеры. В общем, дружно проводим время. У нас есть общий чат, и там мне предложили «раздать карты» после следующего гола. Когда забил «Краснодару», забыл, а в Калининграде получилось, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне Угальде сыграл за «Спартак» 12 игр во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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