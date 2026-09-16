«Предложили «раздать карты». Форвард «Спартака» Угальде — о праздновании гола

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал необычное празднование гола в матче 4-го тура чемпионата России с «Балтикой».

— Ты необычно отпраздновал гол «Балтике»: показал, что раздаёшь карты.

— Это был привет моим друзьям в Коста-Рике. Зимой, когда приезжаю в отпуск, мы подолгу играем в блэкджек. Слушаем музыку, готовим бургеры. В общем, дружно проводим время. У нас есть общий чат, и там мне предложили «раздать карты» после следующего гола. Когда забил «Краснодару», забыл, а в Калининграде получилось, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне Угальде сыграл за «Спартак» 12 игр во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.