«Выйдем в АПЛ вместе с «Рексемом». Хью Джекман сообщил, что может купить долю в «Норвиче»

Голливудская звезда Хью Джекман рассказал, что работает над приобретением доли в «Норвич Сити», за который давно болеет.

«Я очень, очень заинтересован и сейчас как раз веду переговоры об этом. Я несколько раз был на «Карроу Роуд», я обожаю «канареек», и в этом сезоне мы обязательно выйдем в высшую лигу. Таков мой прогноз.

Я прогнозирую, что в этом сезоне поднимутся и «Норвич», и «Рексем», – приводит слова Джекмана talkSPORT.

В 2023 году Джекман принимал приглашение посетить матчи «Рексема» вместе со своим коллегой по фильму «Дэдпул и Росомаха» Райаном Рейнольдсом, который руководит валлийским клубом вместе с актером Робом Маком. Под их управлением «Рексем» добился трёх подряд повышений в классе в период с 2022 по 2025 год и пробился в Чемпионшип.