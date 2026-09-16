Почеттино заявил, что у «Челси» следует забрать титул АПЛ и передать его «Тоттенхэму»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что «Челси» следует лишить титула чемпиона АПЛ сезона-2016/2017 и передать его «Тоттенхэму».

«Шпоры», которые в то время тренировал аргентинец, заняли второе место по итогам сезона, отстав на семь очков от «синих» под руководством Антонио Конте (93 очка).

После покупки клуба у Романа Абрамовича в 2022 году новые владельцы «Челси» Тодд Боули и Clearlake Capital самостоятельно сообщили о 74 нарушениях правил Футбольной ассоциации Англии (FA), связанных с тайными выплатами незарегистрированным агентам — «Челси» признал факт осуществления тайных выплат агентам и посредникам на общую сумму £47 млн при оформлении трансферов в период с 2011 по 2018 год.

«Мы должны были выиграть Премьер-Лигу, нам должны были присудить этот титул. Если это правда, то мы, безусловно, заслуживали звания чемпионов в том году. Их наказали, они признали вину? Вот и всё. Титул должен был достаться команде, занявшей второе место.

Можно сказать, что они забивали голы и выигрывали матчи. Хорошо. Но совер