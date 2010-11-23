Брайтнер: "Баварии" не нужны новые игроки зимой

Один из известных немецких футболистов Пауль Брайтнер, игравший в своё время за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал» и сборную ФРГ, высказался относительно целесообразности приобретения мюнхенцами новых игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает tz.

«Приобретение игроков зимой во многом связано с определённым риском. Кого можно приобрести в этот период? Несомненно, тех игроков, которые сидят на скамейке запасных и выражают недовольство своим положением. Или же тех, кто сидит на трибуне. Думаю, что следует тратить необходимые суммы на приобретение таких игроков, которые соответствуют уровню „Баварии“. Например, такие суммы можно получить от продажи собственных футболистов. Но трансферная политика всегда была одним из слабых мест клуба», — заявил Брайтнер.