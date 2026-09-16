Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, состоятся четыре матча 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 16 сентября (время московское):

18:30. «Спартак» – «Факел»;

18:30. «Родина» – «Рубин»;

20:45. «Локомотив» – «Крылья Советов»;

20:45. «Балтика» – «Зенит».

После восьми туров РПЛ «Краснодар» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 16 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 16 очков. Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (3).