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Расписание матчей 12-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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Сегодня, 16 сентября, стартует 12-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги (время московское)

16 сентября, среда:

15:30. «Енисей» — «Арсенал» Тула.

17 сентября, четверг:

17:00. «Текстильщик» — «Ротор»;
19:00. «Торпедо» — «Велес»;
19:00. «Нижний Новгород» — «Ленинградец».

18 сентября, пятница:

17:00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Волга» — «Спартак» Кострома;
17:00. «Челябинск» — «Уфа»;
18:00. «Нефтехимик» — «Урал»;
18:30. «Шинник» — «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 28 очков за 11 матчей.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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