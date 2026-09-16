Расписание матчей 12-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 16 сентября, стартует 12-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 12-го тура Первой лиги (время московское)
16 сентября, среда:
15:30. «Енисей» — «Арсенал» Тула.
17 сентября, четверг:
17:00. «Текстильщик» — «Ротор»;
19:00. «Торпедо» — «Велес»;
19:00. «Нижний Новгород» — «Ленинградец».
18 сентября, пятница:
17:00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Волга» — «Спартак» Кострома;
17:00. «Челябинск» — «Уфа»;
18:00. «Нефтехимик» — «Урал»;
18:30. «Шинник» — «КАМАЗ».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 28 очков за 11 матчей.