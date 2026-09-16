«Спартак» — «Факел»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.