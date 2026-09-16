Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, состоится стартовый матч 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги на 16 сентября (время московское):

15:30. «Енисей» — «Арсенал» Тула.

Красноярский «Енисей» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. Тульский «Арсенал» располагается на 10-й строчке, заработав 13 очков за 11 игр. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», у которого 28 очков после 11 матчей. Следующие матчи 12-го тура пройдут 17 и 18 сентября.