Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 16 сентября
Сегодня, 16 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 16 августа (время московское):
19:45. «Арарат-Армения» (Армения) – «Спарта» П (Чехия);
19:45. «Омония» (Кипр) – «Сельта» (Испания);
22:00. «Штурм» (Австрия) – «Ренн» (Франция);
22:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Лион» (Франция);
22:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Ягеллония» (Польша);
22:00. «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Динамо» З (Хорватия);
22:00. «Сандерленд» (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды);
22:00. «Байер» (Германия) – «Целе» (Словения);
22:00. «Милан» (Италия) – «Бенфика» (Португалия).
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