«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Данил Набока. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.