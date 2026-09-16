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Локомотив — Крылья Советов: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию онлайн 16 сентября

«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Данил Набока. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Локомотив