Определены судейские назначения на матчи 12-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Енисей» — «Арсенал»: Антон Анопа (Благовещенск) – Дмитрий Михалев (Москва), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Дмитрий Карабин(Москва);

«Текстильщик» — «Ротор»: Семен Медведев (Екатеринбург) – Евгений Булатов (Каменск-Уральский), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Михаил Яковлев (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: Павел Шишкин (Тамбов) – Игорь Золотарев (Брянск), Егор Ли (Москва), резервный судья – Сергей Федотов (Нижний Новгород), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Торпедо» — «Велес»: Александр Машлякевич (Москва) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Владислав Егоров (Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Челябинск» — «Уфа»: Виталий Молдован (Краснодар) – Евгений Синянский (Ярославль), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Волга» — «Спартак» Кострома: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Виктор Медведев (Москва), Вадим Тройненков (Калуга), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: Алексей Лапатухин (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Александр Сахно (Челябинск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Нефтехимик» — «Урал»: Николай Волошин (Смоленск) – Алексей Чаплыгин (Москва), Эдуард