«Балтика» — «Зенит»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.