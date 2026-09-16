Объявлен рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов в текущем сезоне
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» обнародовал рейтинг лучших вратарей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 по проценту отражённых ударов за восемь стартовых туров. При составлении рейтинга учитывались лишь те голкиперы, которые провели более 50% матчей.
Рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов в текущем сезоне:
- Александр Максименко («Спартак») – 78%;
- Денис Адамов («Зенит») – 77%;
- Антон Митрюшкин («Локомотив») – 75%;
- Евгений Ставер («Рубин») – 74%;
- Богдан Овсянников («Оренбург») – 74%.
Стоит отметить, что больше всего «сухих» матчей в текущем сезоне у Дениса Адамова (4). На втором месте по «сухим» встречам идут Александр Максименко («Спартак») и Станислав Агкацев («Краснодар») — оба сохранили свои ворота в неприкосновенности три раза.
Материалы по теме