Объявлен рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов в текущем сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» обнародовал рейтинг лучших вратарей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 по проценту отражённых ударов за восемь стартовых туров. При составлении рейтинга учитывались лишь те голкиперы, которые провели более 50% матчей.

Рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов в текущем сезоне:

Александр Максименко («Спартак») – 78%;

Денис Адамов («Зенит») – 77%;

Антон Митрюшкин («Локомотив») – 75%;

Евгений Ставер («Рубин») – 74%;

Богдан Овсянников («Оренбург») – 74%.

Стоит отметить, что больше всего «сухих» матчей в текущем сезоне у Дениса Адамова (4). На втором месте по «сухим» встречам идут Александр Максименко («Спартак») и Станислав Агкацев («Краснодар») — оба сохранили свои ворота в неприкосновенности три раза.