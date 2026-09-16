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Наиль Умяров высказался о положении «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

Наиль Умяров высказался о положении «Спартака» в турнирной таблице РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о положении красно-белых в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Спартак», набрав 16 очков, занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

— Что можешь сказать о турнирной таблице после восьми туров?
— Каждый раз вы спрашиваете про таблицу, ребята. Таблица от одного тура к другому меняется. Понятно, что мы хотим быть наверху, хотим побеждать и делаем всё для этого. Поверьте, каждый на тренировках и в играх отдаёт всего себя, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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