Расписание матчей 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 16 сентября, стартует 9-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

16 сентября (среда)

18:30. «Спартак» – «Факел»;

18:30. «Родина» – «Рубин»;

20:45. «Балтика» – «Зенит»;

20:45. «Локомотив» – «Крылья Советов»;

17 сентября (четверг)

16:15. «Оренбург» – «Краснодар»;

18:30. «Ростов» – «Динамо»;

18:30. «Акрон» – «Ахмат»;

20:45. «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА.

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 16 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 16 очков.