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Александр Глеб описал Андрея Аршавина тремя словами

Александр Глеб описал Андрея Аршавина тремя словами
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Бывший полузащитник «Штутгарта» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб описал экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина тремя словами.

— Опиши Андрея Аршавина тремя словами. Всё, что приходит на ум.
— На мой взгляд, Андрюхе плевать на чужое мнение, он уверен в себе. И это откладывалось на его игре. Что даже если где-то что-то не получалось, там не было какой-то паники, дальше продолжал действовать. Уверенность, техничный, быстрый, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году, будучи игроком казахстанского «Кайрата».

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