Александр Глеб описал Андрея Аршавина тремя словами

Бывший полузащитник «Штутгарта» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб описал экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина тремя словами.

— Опиши Андрея Аршавина тремя словами. Всё, что приходит на ум.

— На мой взгляд, Андрюхе плевать на чужое мнение, он уверен в себе. И это откладывалось на его игре. Что даже если где-то что-то не получалось, там не было какой-то паники, дальше продолжал действовать. Уверенность, техничный, быстрый, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году, будучи игроком казахстанского «Кайрата».