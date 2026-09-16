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«Это большая честь». Ле Брис — о первом еврокубковом матче «Сандерленда» с 1973 года

«Это большая честь». Ле Брис — о первом еврокубковом матче «Сандерленда» с 1973 года
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Главный тренер английского «Сандерленда» Режис Ле Брис поделился эмоциями от предстоящего участия в первом еврокубковом матче команды с 1973 года. Сегодня, 16 сентября, «Сандерленд» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды будут играть на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, Англия. Начало матча — в 22:00 мск.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Не начался
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень горжусь этим. Это большая честь. Мы постепенно прибавляем. Это большой момент для клуба, города и всего нашего сообщества», — приводит слова Ле Бриса официальный сайт УЕФА.

«Сандерленд» занял седьмое место в первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу.

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