«Это большая честь». Ле Брис — о первом еврокубковом матче «Сандерленда» с 1973 года

Главный тренер английского «Сандерленда» Режис Ле Брис поделился эмоциями от предстоящего участия в первом еврокубковом матче команды с 1973 года. Сегодня, 16 сентября, «Сандерленд» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Команды будут играть на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, Англия. Начало матча — в 22:00 мск.

«Я очень горжусь этим. Это большая честь. Мы постепенно прибавляем. Это большой момент для клуба, города и всего нашего сообщества», — приводит слова Ле Бриса официальный сайт УЕФА.

«Сандерленд» занял седьмое место в первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу.