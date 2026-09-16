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«Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера

«Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера
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Пресс-служба красноярского «Енисея» объявила, что российский специалист Сергей Ташуев покинул пост главного тренера первой команды. После 10 туров Лиги Pari этого сезона «Енисей», набрав 10 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Футбольный клуб и главный тренер команды Сергей Абуезидович Ташуев приняли решение о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Сергей Абуезидович возглавил «Енисей» в декабре прошлого года. За это время команда прошла вместе с тренером немало важных матчей и непростых отрезков сезона.

Отдельная благодарность тренеру за фирменный стиль, который он стремился привить нашей команде: умный, тактически выверенный и содержательный футбол. Особая геометрия игры, нестандартные решения и внимание к деталям стали важной частью сезона-2025/2026 и подарили болельщикам немало ярких матчей.

Спасибо за результативную весну, всю проделанную работу, бесспорный профессионализм и вклад в развитие и историю красноярского футбола. Желаем Сергею Абуезидовичу новых профессиональных достижений, ярких побед и успехов в дальнейшей карьере! В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Анатольевич Молчанов», — сказано в сообщении пресс-службы «Енисея», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

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