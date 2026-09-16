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В «Факеле» заявили, что не делали предложений экс-тренеру «Спартака» Абаскалю

В «Факеле» заявили, что не делали предложений экс-тренеру «Спартака» Абаскалю
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Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов отреагировал на информацию об интересе клуба к бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Накануне появились слухи, что воронежцы якобы сделали предложение испанскому специалисту. Однако Пименов назвал эту информацию «бредом».

— «Факел» действительно сделал предложение Абаскалю?
— Да нет, конечно. Бред, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. В СМИ появлялись новости о возможной отставке Олега Василенко из клуба.

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