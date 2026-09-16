Константин Генич ответил на вопрос, что происходит с «Локомотивом»

Спортивный журналист и футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, что происходит с московским «Локомотивом» в этом сезоне. По состоянию на сегодняшний день красно-зелёные занимают 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав шесть очков по результатам восьми проведённых встреч.

— Что происходит с «Локомотивом»?

— Результат в этом сезоне плачевный, это ещё хорошо, что добились важной и нужной победы в Калининграде. Могло быть ещё хуже, конечно, это грусть‑печаль. И эту ситуацию надо исправлять. За основу матч с «Балтикой» брать не стоит, но то, что я увидел в игре в Санкт‑Петербурге, мне понравилось. «Локомотив» не отсиживался в обороне, не было никаких трёх центральных защитников, как в Калининграде, но их просто нет чисто физически. Понравилось движение команды, взаимодействие игроков, неплохо в первом же матче после перехода смотрелся Титков. В перспективе смотрю на игру и результаты «Локомотива» не то чтобы с позитивом, а с надеждой. Команда своё ещё возьмёт, обязательно доберёт очки до конца первой части сезона, а дальше уже будет зимнее трансферное окно, клуб постарается дополнительно усилиться. Да, за высокие места «Локомотив» в этом сезоне бороться не будет, но, если попадёт в восьмёрку, это будет достойный результат, такой переходный сезон для клуба на будущее, — приводит слова Генича «Матч ТВ».