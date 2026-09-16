«Это раздражает». Орлов — о том, что многие не любят «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что многие болельщики и эксперты негативно относятся к петербургскому «Зениту».

«По определению многим «Зенит» не нравится. Потому что… Они же выскочки. Вот только две звезды завоевали на футболке [на эмблеме]. Конечно, это раздражает. Москва уже сколько лет без чемпионств? Почти 10 лет!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Петербургская команда выигрывала чемпионат страны в семи из восьми последних сезонов.