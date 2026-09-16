Александр Бубнов назвал топ-клуб РПЛ, которому обязательно нужна пауза на игры сборных

Футбольный эксперт Александр Бубнов выдвинул версию, что больше всех среди клубов Альфа-Банк РПЛ предстоящая международная пауза необходима «Краснодару». «Быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России после восьми туров.

«Этот отдых и вот эта пауза обязательно нужны «Краснодару». Потому что «Краснодару» нужно разобраться, что у них случилось. Несмотря на то что они ни одной игры так и не проиграли, всего две ничьих… Но что случилось, что в матчах с аутсайдерами, где был великолепный шанс сделать большой отрыв, и они этой возможностью не воспользовались. Цена потери в этих двух турах очков будет очень дорогая. И расплачиваться придётся очень серьёзно. Вопрос — кому. Это мы ещё определим», — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».