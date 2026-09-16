«Аякс» объявил о подписании экс-полузащитника «Тоттенхэма» свободным агентом

Полузащитник сборной Мали Ив Биссума продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. О подписании экс-полузащитника английского «Тоттенхэма» объявила пресс-служба амстердамского «Аякса» на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Аякс»

Биссума присоединился к новому клубу в статусе свободного агента. Соглашение с опорником рассчитано до лета 2027 года. Минувшим летом футболист покинул «Тоттенхэм», за который выступал с 2022 года, после истечения срока действия контракта.

Фото: ФК «Аякс»

«Аякс» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В активе команды 13 набранных очков в шести