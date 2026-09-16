Ушла из жизни жена экс-тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана

В возрасте 65 лет умерла Бартина Куман, жена бывшего тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана. Об этом сообщил Рональд Куман в социальной сети.

«С глубокой скорбью, но также с огромной гордостью и любовью мы прощаемся с моей прекрасной женой, нашей дорогой мамой и бабушкой.

Бартина Куман — Боддевелд

30 января 1961 г. — 15 сентября 2026 г.

Семья Куман», — написано в сообщении.

Бартина не смогла победить рак, которым болела уже долгое время.

Фото: Из личного архива Рональда Кумана

63-летний Рональд Куман покинул сборную Нидерландов после чемпионата мира 2026 года, где команда вылетела в 1/16 финала, уступив национальной команде Марокко со счётом 1:1, 2:3 пен. Ранее Куман возглавлял испанскую «Барселону», английские «Эвертон» и «Саутгемптон», а также другие клубы.