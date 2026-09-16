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«ПСЖ» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего вингера «Ливерпуля» — Les Transferts

«ПСЖ» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего вингера «Ливерпуля» — Les Transferts
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Французский «Пари Сен-Жермен» внимательно следит за 18-летним вингером «Ливерпуля» Рио Нгумоа в преддверии следующего трансферного окна. Как сообщает издание Les Transferts, «ПСЖ» нацелился на юного игрока, который считается одной из главных надежд английского футбола.

По данным источника, «ПСЖ», вероятно, будет внимательно следить за развитием событий вокруг Нгумоа в ближайшие месяцы. Кроме того, на футболиста претендует лондонский «Арсенал», который может нарушить планы парижан.

«Ливерпуль», как сообщается, хочет сохранить Нгумоа, поэтому руководство клуба, вероятно, попытается в ближайшее время продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Матер