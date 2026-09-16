Никитин высказался об отсутствии Арсена Захаряна в заявке сборной России на осенние матчи

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался об отсутствии хавбека испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в заявке национальной команды России на осенний учебно-тренировочный сбор, в рамках которого россияне сыграют с Ираном, Намибией и Нигерией.

«Я уверен, что если Захарян будет играть и демонстрировать свои качества, то и так получит вызов в сборную. Поэтому эта нотка милосердия в отношении него, мне кажется, была бы неправильной», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата Испании 23‑летний Захарян принял участие в двух матчах, проведя на поле суммарно восемь минут.