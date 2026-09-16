Роджерс стал пятым в «Челси» с результативными действиями в первых четырёх матчах АПЛ

Нападающий английского «Челси» Морган Роджерс стал пятым игроком в истории клуба, которому удалось отметиться результативными действиями во всех первых четырёх матчах Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

В первых четырёх матчах чемпионата Англии сезона-2026/2027 24-летний Морган Роджерс забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее подобными достижениями отмечались Дидье Дрогба (2010/2011), Сеск Фабрегас (2014/2015), Диего Коста (2014/2015 и 2016/2017) и Эден Азар (2018/2019).

Морган Роджерс перешёл в «Челси» этим летом из «Астон Виллы». Сообщалось, что это самый дорогой трансфер в истории «Челси» — € 137 млн.