«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Аль-Насром»

«Зенит» и эмиратский «Аль-Наср» заключили соглашение о сотрудничестве, о чём официально объявила пресс-служба петербургского клуба. Договор был подписан председателем правления сине-бело-голубых Константином Зыряновым и генеральным директором «Аль-Насра» Хамадом Аль Фаласи. Срок договора о сотрудничестве — один год.

«Партнёрство охватывает множество проектов в сфере развития футбола, молодёжного спорта, тренерского образования, корпоративной социальной ответственности, а также смежных игровых видов спорта — баскетбола и гандбола.

В рамках соглашения стороны планируют провести товарищеские матчи между основными и молодёжными составами, реализовать программы стажировок и обмена для тренеров и игроков, организовать совместное участие в международных турнирах и проведение учебно‑тренировочных сборов для воспитанников разных возрастов, а также предоставить специалистам «Аль‑Насра» доступ к образовательным курсам Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит».

Помимо этого, клубы намерены реализовать совместные социальные проекты и приглашать представителей для участия в профильных конференциях и форумах», — написала пресс-служба «Зенита».