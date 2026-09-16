Определён окончательный состав молодёжной сборной России на матчи в сентябре-октябре

Объявлен окончательный состав молодёжной сборной России на товарищеские матчи в сентябре-октябре. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Команда Ивана Шабарова проведёт три товарищеских матча на выезде с Северной Македонией (28 сентября) и Сербией (2 и 5 октября).

В окончательный состав молодёжной сборной России вошли 25 футболистов:

Вратари: Данил Ладоха («Торпедо», Москва), Игнат Тереховский («Акрон», Тольятти), Даниил Лукин («Тюмень»).

Защитники: Никита Бабакин («Ростов», Ростов-на-Дону), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Артём Хмарин («Краснодар»), Александр Тарасов («Спартак», Кострома), Даниил Чевардин («Локомотив», Москва), Даниил Плотников («Арсенал», Тула), Матвей Бардачёв («Факел», Воронеж), Артём Крутовских («Текстильщик», Иваново), Платон Платонов («Нефтехимик», Нижнекамск).

Полузащитники: Михаил Умников («Ротор», Волгоград), Дмитрий Александров («Динамо», Махачкала), Тимофей Маринкин, Виктор Окишор (оба – «Динамо», Москва), Виталий Бондарев («Урал», Екатеринбург), Даниил Кондаков («Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Касаджиков («Оренбург»), Глеб Пополитов, Иван Бобёр, Тимофей Комиссаров (все – «Нижний Новгород