Бывший вратарь «Зенита» привлёк внимание «Волоса» и АПОЭЛа — TransferFeed

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин привлёк внимание двух клубов. Как сообщает издание TransferFeed, экс-вратарь сборной России может продолжить карьеру в греческом «Волосе».

По данным источника, клуб всерьёз рассматривает возможность подписания контракта с российским игроком, чтобы усилить вратарскую позицию. Интерес к Лодыгину также приписывают кипрскому клубу АПОЭЛ.

С лета текущего года 36-летний вратарь остаётся без клуба. После ухода из «Зенита» в январе 2019-го Лодыгин выступал за «Олимпиакос», турецкий «Газишехир», тульский «Арсенал», «Янину», «Панатинаикос» и «Левадиакос».