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«Болонья» объявила об увольнении экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

«Болонья» объявила об увольнении экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско
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Пресс-служба «Болоньи» объявила об уходе с поста главного тренера первой команды Доменико Тедеско. Бывшего тренера «Спартака» в итальянском клубе сменил Раффаэле Палладино, ранее тренировавший «Аталанту».

Тедеско был назначен на должность главного тренера «Болоньи» 9 июня. Под руководством итальянского специалиста команда провела четыре матча в Серии А, в которых три раза проиграла без забитых мячей и один раз сыграла вничью. До назначения в «Болонью» Тедеско работал в «Фенербахче».

В следующем матче итальянского первенства «Болонья» сыграет с «Торино» на домашней арене. Встреча пройдёт 19 сентября.

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