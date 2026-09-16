«Болонья» объявила об увольнении экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Пресс-служба «Болоньи» объявила об уходе с поста главного тренера первой команды Доменико Тедеско. Бывшего тренера «Спартака» в итальянском клубе сменил Раффаэле Палладино, ранее тренировавший «Аталанту».

Тедеско был назначен на должность главного тренера «Болоньи» 9 июня. Под руководством итальянского специалиста команда провела четыре матча в Серии А, в которых три раза проиграла без забитых мячей и один раз сыграла вничью. До назначения в «Болонью» Тедеско работал в «Фенербахче».

В следующем матче итальянского первенства «Болонья» сыграет с «Торино» на домашней арене. Встреча пройдёт 19 сентября.