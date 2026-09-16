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Жозе Моуринью продемонстрировал свой лучший старт сезона Ла Лиги с «Реалом»

Жозе Моуринью продемонстрировал свой лучший старт сезона Ла Лиги с «Реалом»
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Португальский тренер Жозе Моуринью показал свой лучший старт в сезоне испанской Ла Лиги после шести матчей, возглавляя мадридский «Реал». Об этом сообщил Squawka Dugout в социальной сети Х.

Наибольшие показатели очков «Реала» при Жозе Моуринью после шести матчей Ла Лиги:

15 очков — 2026/2027
14 очков — 2010/2011
13 очков — 2011/2012
10 очков — 2012/2013

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2026/2027. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается «Барселона», заработав 15 очков за пять игр. В следующем туре Ла Лиги «Реал» встретится с мадридским «Атлетико» 20 сентября.

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