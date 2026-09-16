Орлов — о Семаке: к тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующей игре «Зенита» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Голевых моментов в матче с «Локомотивом» было много. А раз есть голевые моменты, значит, команда играет. К тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота. Ну он что должен выйти и сам всё сделать? Он построил тактику, игроки атакуют, прорываются и создают моменты. Но в последний момент...» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2026/2027. Петербургская команда выигрывала чемпионат страны в семи из восьми последних сезонов.