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Орлов — о Семаке: к тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота

Орлов — о Семаке: к тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующей игре «Зенита» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

«Голевых моментов в матче с «Локомотивом» было много. А раз есть голевые моменты, значит, команда играет. К тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота. Ну он что должен выйти и сам всё сделать? Он построил тактику, игроки атакуют, прорываются и создают моменты. Но в последний момент...» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2026/2027. Петербургская команда выигрывала чемпионат страны в семи из восьми последних сезонов.

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