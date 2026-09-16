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«Аль-Таавун» проведёт два матча без зрителей после скандирований фамилии погибшего Жоты

«Аль-Таавун» проведёт два матча без зрителей после скандирований фамилии погибшего Жоты
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Федерация футбола Саудовской Аравии применила санкции к «Аль-Таавуну» после скандирований болельщиками фамилии погибшего португальского футболиста Диогу Жоты. Об этом сообщил Goal.com.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:50 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 6
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Уоткинс – 9'     0:2 Мартинелли – 18'     0:3 Мартинелли – 43'     0:4 Мартинелли – 50'     0:5 Уоткинс – 53'     0:6 Мандаш – 75'    

Болельщики «Аль-Таавуна» скандировали фамилию Жоты во время домашнего матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:6), чтобы спровоцировать португальского полузащитника соперника Рубена Невеша. Встреча прошла в субботу, 12 сентября.

Местный дисциплинарный орган наложил на клуб штраф в размере 100 000 риалов (€ 23 110) и распорядился провести следующие два домашних матча «Аль-Таавуна» без зрителей