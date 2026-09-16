«Аль-Таавун» проведёт два матча без зрителей после скандирований фамилии погибшего Жоты

Федерация футбола Саудовской Аравии применила санкции к «Аль-Таавуну» после скандирований болельщиками фамилии погибшего португальского футболиста Диогу Жоты. Об этом сообщил Goal.com.

Болельщики «Аль-Таавуна» скандировали фамилию Жоты во время домашнего матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:6), чтобы спровоцировать португальского полузащитника соперника Рубена Невеша. Встреча прошла в субботу, 12 сентября.

Местный дисциплинарный орган наложил на клуб штраф в размере 100 000 риалов (€ 23 110) и распорядился провести следующие два домашних матча «Аль-Таавуна» без зрителей