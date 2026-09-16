Защитник «Зенита» Роман Вега отреагировал на первый в карьере вызов в сборную Аргентины

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега отреагировал на попадание в заявку сборной Аргентины на предстоящие матчи. Футболист впервые в карьере получил вызов в национальную команду.

«Как же я об этом мечтал», — написал Вега в соцсети, поделившись публикацией пресс-службы Аргентинской футбольной ассоциации с объявленным составом.

В предстоящую международную паузу сборная Аргентины проведёт три товарищеских матча: с командами Боливии (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенина (6 октября). Встреча с Боливией состоится в Кордобе, а с Буркина-Фасо и Бенином — в Буэнос-Айресе.