Бубнов отреагировал на сравнение Арсена Захаряна с Зинедином Зиданом

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на сравнение российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна с известным в прошлом футболистом, а ныне тренером Зинедином Зиданом.
— Нобель, знаешь в чём можно сравнить Захаряна с Зиданом?
— «З»?
— Правильно! И «Н» в конце. Вот и всё сравнение (смеётся). Газзаев говорит: «Роста одного, скорость одинаковая». Ещё бы сказал, блин, что дриблинг одинаковый (смеётся), — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне чемпионата Испании 23‑летний Захарян принял участие в двух матчах, проведя на поле суммарно восемь минут.