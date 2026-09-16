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Бубнов отреагировал на сравнение Арсена Захаряна с Зинедином Зиданом

Бубнов отреагировал на сравнение Арсена Захаряна с Зинедином Зиданом
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Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на сравнение российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна с известным в прошлом футболистом, а ныне тренером Зинедином Зиданом.

— Нобель, знаешь в чём можно сравнить Захаряна с Зиданом?
— «З»?

— Правильно! И «Н» в конце. Вот и всё сравнение (смеётся). Газзаев говорит: «Роста одного, скорость одинаковая». Ещё бы сказал, блин, что дриблинг одинаковый (смеётся), — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата Испании 23‑летний Захарян принял участие в двух матчах, проведя на поле суммарно восемь минут.

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